Centralna komanda američke voske: Pokrenut novi talas napada na Iran

Centralna komanda američke voske saopštila je da je večeras pokrenut novi talas napada na Iran, nekoliko sati nakon što je predsednik Donald Tramp to najavio na konferenciji za medije u Ankari. "Po nalogu vrhovnog komandanta, snage Centralne komande SAD počele su da izvode nove udare na Iran, kako bi dodatno umanjile njegovu sposobnost da ugrozi slobodnu plovidbu u Ormuskom moreuzu. Sjedinjene Države smatraju da je Iran odgovoran za nedavnu neopravdanu agresiju na