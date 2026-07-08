Danas promenljivo oblačno, uz povremenu kišu, od 27 do 32 stepena

N1 Info pre 26 minuta  |  Sara Botić
Danas promenljivo oblačno, uz povremenu kišu, od 27 do 32 stepena

Ove srede vreme promenljivo, nesto svezije, uz smenu sunca, oblaka i kiše.

Posle promenljivog vremena i lokalnih pljuskova, već od sutra sledi stabilizacija, pa nas do kraja sedmice očekuje pretežno sunčano i prijatnije letnje vreme. Iznad naših krajeva jača uticaj polja povišenog vazdušnog pritiska, dok će se nestabilnosti koje su nam donosile kišu postepeno premeštati dalje na istok. Zbog toga će vreme iz dana u dan biti sve stabilnije, uz više sunčanih intervala. Danas će biti promenljivo oblačno, uz povremenu kišu i lokalne pljuskove
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