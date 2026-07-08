Hapšenje u Sremskoj Mitrovici zbog trgovine narkoticima (FOTO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom iz Sremske Mitrovice, uhapsili su V.

M. (31) i S. M. (27) iz Inđije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavlјanje u promet opojnih droga. Policijski službenici su pretresom više stanova V. M. i S. M. pronašli i oduzeli oko 88 grama kokaina, digitalnu vagicu za precizno merenje, 718.000 dinara i 16.290 evra, za koje se sumnja da potiču od prodaje narkotika, kao i tri mobilna telefona. MUP Srbije MUP Srbije MUP Srbije MUP Srbije MUP Srbije Po nalogu