Na današnji dan, 8. jul: Rođeni Ljudevit Gaj, Vatroslav Lisinski, umrli Franše Depere, Vivijen Li...

Na današnji dan dogodilo se: 70. Rimljani su u Judejskom ratu osvojili i razrušili Jerusalim. Od ruševina je ostao samo zapadni zid velikog jevrejskog hrama ("zid plača"). 1497. Portugalski moreplovac Vasko da Gama isplovio je iz Lisabona na prvo putovanje na kojem je otkrio morski put za Indiju oko Rta Dobre nade. 1709. Ruska vojska pod komandom cara Petra Velikog pobedila je u bici kod Poltave (Ukrajina) trupe švedskog kralja Karla XII. To je bio kraj švedske