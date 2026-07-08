Newsnight u 20h: Kritike na račun vlasti u Srbiji od Beograda do Strazbura

N1 Info pre 32 minuta  |  N1 Beograd
Newsnight u 20h: Kritike na račun vlasti u Srbiji od Beograda do Strazbura

Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su rezoluciju o Srbiji koja se smatra najoštrijom do sada a u kojoj se iznose brojne kritike na račun vladavine prava, demokratije, slobode medija u Srbiji.

Istovremeno Evropska komisija traži otvaranje klastera 3 za Srbiju, uz protivljenje nekih zemalaj članica. Ima li ko da čuje kritike i gde je Srbija stala na putu ka EU? O ovome razgovaramo sa Jelicom Minić iz Evropskog pokreta u Srbji. Intervju sa evroposlanicom Irenom Joevom koji iz Strazbura donosi naš Dušan Mlađenović. Burna rasprava i u srpskom parlamentu o izbornim zakonima, REM-u, medijima. O tome razgovaramo sa narodnim poslanikom i predsednikom stranke
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