Ponoš: Sa ovim dešavanjima u EU, Vučić sad neće žuriti sa izborima

Dok Skupština raspravlja o autentičnom tumačenju zakona kojim bi ostavke nezavisnih članova Saveta REM-a bile poništene, sporno rešenje ne osporava samo opozicija, već i Pokret socijalista iz vladajuće koalicije.

Najburniju raspravu izazvalo je ipak izlaganje poslanika stranke Srbija centar Zdravka Ponoša, a sednica je kulminirala kada je poslanik Marko Atlagić Ponošu poručio da treba da izvrši samoubistvo. Međutim, kako za N1 ističe sam Ponoš - "nije ovo ništa novo, ovo je uvreda koja je standardna u repertoaru Atlagića". Ipak, kako kaže sagovornik N1, "to ne sme da nam skrene fokus s najvažnijih stvari" - odnosno sa pokušaja "vlasti da kroz parlament još jednom progura