Poslanici Evropskog parlamenta usvojili Rezoluciju o Srbiji

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Poslanici Evropskog parlamenta usvojili Rezoluciju o Srbiji

Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su danas Rezoluciju o Srbiji sa 468 glasova za, 116 protiv, dok je 79 poslanika bilo uzdržano.

Rezoluciju je podneo njen autor, izvestilac za Srbiju Tonino Picula, u ime poslaničkog kluba Socijalista i demokrata, zajedno sa poslanikom Vladimirom Prebiličem u ime Zelenih. Poslanici EP su usvojili amandmane u kojima se izražava žaljenje zbog kampanje da se učesnici protesta 15. marta 2025. u Beogradu lažno optuže da su simulirali upotrebu "zvučnog topa", osuđuje optužbe na račun evroposlanika da su širili lažne vesti o tom protestu i zabrinutost zbog saradnje
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