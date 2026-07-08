Poslanici Evropskog parlamenta usvojili Rezoluciju o Srbiji

Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su danas Rezoluciju o Srbiji sa 468 glasova za, 116 protiv, dok je 79 poslanika bilo uzdržano.

Rezoluciju je podneo njen autor, izvestilac za Srbiju Tonino Picula, u ime poslaničkog kluba Socijalista i demokrata, zajedno sa poslanikom Vladimirom Prebiličem u ime Zelenih. Poslanici EP su usvojili amandmane u kojima se izražava žaljenje zbog kampanje da se učesnici protesta 15. marta 2025. u Beogradu lažno optuže da su simulirali upotrebu "zvučnog topa", osuđuje optužbe na račun evroposlanika da su širili lažne vesti o tom protestu i zabrinutost zbog saradnje