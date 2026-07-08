Reporter N1 na NATO samitu u Ankari: Što se čini da je funkcionalno, u stvari je nefunkcionalno

Nejedinstvo lidera NATO-a i neusaglašenost stavova o konfliktu na Bliskom istoku i ratu u Ukrajni, glavni su utisci reportera N1 Esmira Milavića koji prati Samit Alijanse u Ankari.

Na početku drugog dana NATO samita stigle su vesti o novim raketiranjima Sjedinjenih Američkih Država na ciljeve u Iranu, ali i uzvratnim napadima Teherana na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu. Reporter N1 Esmir Milavić koji prati NATO samit u Ankari ističe da članice Alijanse nemaju jedinstven stav o sukobu na Bliskom istoku, dok istovremeno podseća na izjavu predsednika SAD Donalda Trampa da će mirovni pregovori najverovatnije biti prekinuti. "Nazvao je (Tramp)