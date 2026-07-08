Starović o preporuci EK da se otvori Klaster 3: Evidentno je da se krug podrške Srbiji širi

N1 Info pre 50 minuta  |  FoNet
Starović o preporuci EK da se otvori Klaster 3: Evidentno je da se krug podrške Srbiji širi
Ministar za evropske integracije Nemanja Starović ocenio je danas, govoreći o preporuci Evropske komisije o otvaranju Klastera 3, da se krug podrške Srbiji u Evropskoj uniji (EU) širi. "Ne mogu u ovom momentu da govorim u ime država članica, niti da prejudiciram kakva će odluka biti doneta, ali je evidentno da se krug podrške Srbiji širi i da imamo podršku dodatnog broja država članica koje su bile skeptične ili negativno nastrojene u decembru kada se razmatralo
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