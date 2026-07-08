Đoković posle pet sati borbe u polufinalu Vimbldona

Nedeljnik pre 1 sat
Đoković posle pet sati borbe u polufinalu Vimbldona

Novak Đoković plasirao se u polufinale Vimbldona, pošto je večeras posle pet setova pobedio četvrtog tenisera sveta Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima 7(12):6(10), 3:6, 6:3, 6(4):7, 7(10):6(4).

Đoković, osmi teniser na ATP listi, pobedio je posle pet sati i 14 minuta. Nakon sigurnih servisa na obe strane, u 10. gemu prvog seta Đoković je imao dve meč lopte, ali je Kanađanin uspeo da ih spasi i izjednači na 5:5. Do kraja seta nije bilo brejkova i pobednik se odlučivao u taj-brejku, u kom je Đoković posle velike borbe slavio 12:10 i stigao do prednosti u setovima. U osmom gemu drugog seta Ože-Alijasim je oduzeo servis Đokoviću, poveo 5:3, i u narednom gemu
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