Rute: Američki napadi u Iranu bili neophodni

Generalni sekretar NATO Mark Rute (Rutte) izjavio je danas u Ankari, drugog dana samita lidera Alijanse, da su najnoviji američki napadi na Iran bili neophodni, prenela je američka agencija AP.

Sjedinjene Američke Države (SAD) pogodile su više od 80 meta u Iranu, kao odgovor na iranske napade na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu, što je izazvalo jutrošnje napade Teherana na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu. „Apsolutno je ključno da SAD čvrsto odgovore. Mislim da su oni (američki napadi) bili apsolutno neophodni jer kada postoji primirje, a Iran ga gotovo otvoreno krši, videli smo šta se desilo juče sa pogođenim brodovima“, rekao je Rute novinarima