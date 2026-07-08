Milanović: Morao sam da otvorim pitanje naoružavanja Srbije na NATO samitu

Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je nakon NATO samita u Ankari da je njegova dužnost bila da otvori pitanje naoružavanja Srbije, ocenivši da Hrvatska mora da razmotri kako da odgovori i da se opremi sličnim sistemima.

"O tome NATO mora nešto da zna i moja je dužnost da to ovde otvorim", rekao je Milanović novinarima nakon završetka samita. On je izrazio zabrinutost zbog politike naoružavanja Srbije i upitao koja je procena pretnje i na koji način bi nabavljeno oružje moglo da bude korišćeno. Milanović je naveo da Srbija poseduje i izraelske dalekometne rakete, dodajući da su Izrael i Hrvatska strateški partneri. Prema njegovim rečima, raketni sistemi predstavljaju samo jedan deo