Milanović: Morao sam da otvorim pitanje naoružavanja Srbije na NATO samitu

Newsmax Balkans pre 41 minuta
Milanović: Morao sam da otvorim pitanje naoružavanja Srbije na NATO samitu

Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je nakon NATO samita u Ankari da je njegova dužnost bila da otvori pitanje naoružavanja Srbije, ocenivši da Hrvatska mora da razmotri kako da odgovori i da se opremi sličnim sistemima.

"O tome NATO mora nešto da zna i moja je dužnost da to ovde otvorim", rekao je Milanović novinarima nakon završetka samita. On je izrazio zabrinutost zbog politike naoružavanja Srbije i upitao koja je procena pretnje i na koji način bi nabavljeno oružje moglo da bude korišćeno. Milanović je naveo da Srbija poseduje i izraelske dalekometne rakete, dodajući da su Izrael i Hrvatska strateški partneri. Prema njegovim rečima, raketni sistemi predstavljaju samo jedan deo
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