SAD bombardovale Iran zbog napada na trgovačke brodove u Ormuskom moreuzu, Teheran uzvratio u Persijskom zalivu

Newsmax Balkans pre 28 minuta  |  Newsmax Balkans
SAD bombardovale Iran zbog napada na trgovačke brodove u Ormuskom moreuzu, Teheran uzvratio u Persijskom zalivu

Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštila je da je u ponedeljak uveče započela seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je reč o odgovoru na, kako tvrdi, iranske napade na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuski moreuz.

CENTCOM je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da je cilj napada da Iran plati "visoku cenu" zbog napada na trgovačke brodove koji su prevozili civile u međunarodnom plovnom putu. U saopštenju se dodaje da su američki udari odgovor na, kako se navodi, iranske napade na tri komercijalna broda koja su prolazila kroz Ormuski moreuz. U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and
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