U Srbiji oblačno i sa pljuskovima: Temperatura do 32 stepena

Newsmax Balkans pre 42 minuta  |  Newsmax Balkans
U Srbiji oblačno i sa pljuskovima: Temperatura do 32 stepena

U Srbiji se u sredu, 8. jula očekuje prolazno naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne i centralne delove zemlje, a od sredine dana proširiće se i na ostale predele Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, a temperature će se kretati od 13 do 32 stepena. U Beogradu se očekuje prolazno naoblačenje povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, uz slab i umeren severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 29 stepeni. U narednih nedelju dana preovlađivaće sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 stepena.
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