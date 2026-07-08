Tramp: Rusija i Ukrajina će postići dogovor o okončanju rata

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Tramp: Rusija i Ukrajina će postići dogovor o okončanju rata

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će Rusija i Ukrajina postići dogovor o okončanju rata, navodeći da se taj dogovor "već dugo razrađuje", kao i da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski "veoma efikasan" i da "obavlja neverovatan posao".

Govoreći pred novinarima na marginama samita NATO-a zajedno sa Volodimirom Zelenskim, on je ocenio da su Zelenski i ruski predsednik Vladimir Putin "teški likovi", ali i istakao da obojica žele da okončaju rat, prenosi Gardijan. Govoreći o ukrajinskim udarima duboko na ruskoj teritoriji, Tramp je rekao da je reč o eskalaciji koja "može pomoći da se rat završi". Prema njegovim rečima, Zelenski sigurno želi da se vrati obnovi zemlje, umesto "smrti i razaranju". "A
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