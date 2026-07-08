Alo se širi i na makedonsko tržište: Kupuje TV i radio u Skoplju

Izdavač novina "Alo" i vlasnik više lokalnih TV i radio stanica u Srbiji sada se širi i na tržište Severne Makedonije. Plan je da preuzme tamošnju televiziju "NAŠA TV" i radio stanicu Radio RFM, objavila je Komisija za zaštitu konkurencije Severne Makedonije.

Osim dva crnogorska preduzeća u vlasništvu - oba registrovana za delatnost veb portala - Alo media sistem iz Beograda, prema dostupnim informacijama, do sada nije imao udeo u vlasništvu firmi u drugim državama. Sudeći, međutim, prema upravo objavljenoj informaciji Komisije za zaštitu konkurencije Severne Makedonije - Alo media sistem širi se i na makedonsko tržište, piše N1. Komisiji za zaštitu konkurencije Severne Makedonije prijavljena je koncentracija kojom će