Brnabić: Usvojena Beogradska deklaracija, potvrđena posvećenost evropskom putu

Nova pre 2 sata
Brnabić: Usvojena Beogradska deklaracija, potvrđena posvećenost evropskom putu

Učesnici Konferencije predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji koja se održava u Beogradu usvojili su Beogradsku deklaraciju. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić kaže da je time uspostavljen novi trajni format saradnje kojim je potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu.

Ana Brnabić je, nakon sastanka najviših parlamentarnih zvaničnika država kandidata za članstvo u EU, koji je održan u okviru dvodnevne Konferencije predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u Beogradu, rekla da je potvrđena posvećenost evropskom putu kao najboljem putu za građane i privredu, kao i za dalju izgradnju mira i stabilnosti. Potvrdili smo apsolutnu posvećenost Povelji Ujedinjenih nacija i poštovanju međunarodnog prava, pre
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