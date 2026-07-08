Dončić i Bolt reagovali na pobedu Đokovića za pamćenje

Nova pre 20 minuta
Dončić i Bolt reagovali na pobedu Đokovića za pamćenje

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, još jednom je pokazao zašto ni sa 39 godina ne želi da ode u igračku penziju.

U najdužem četvrtfinalu Vimbldona, posle pet sati i 15 minuta, savladao je 13 godina mlađeg Feliksa Ože-Alijasima, trenutno četvrtog tenisera sveta, sa 3:2, po setovima 7:6 (10), 3:6, 6:3, 6:7 (4), 7:6 (4). Zbog njegove dugotrajnosti i neverovatnog nivoa igre u ovim godinama oduševljen je (sportski) svet, a na Instagramu su mu se poklonili slavni košarkaš Luka Dončić i legendarni atletičar Jusein Bolt. Dončić je na storiju podelio objavu vezanu za Novakovu
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