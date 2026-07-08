Hapšenje u Sremskoj Mitrovici: Pala dva muškarca, u stanu pronađeno 88 grama kokaina i više od 16.000 evra FOTO/VIDEO

Nova pre 57 minuta
Hapšenje u Sremskoj Mitrovici: Pala dva muškarca, u stanu pronađeno 88 grama kokaina i više od 16.000 evra FOTO/VIDEO

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom iz Sremske Mitrovice, uhapsili su V. M. (31) i S. M. (27) iz Inđije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštio je MUP.

Kako se navodi u saopštenju, policijski službenici su pretresom više stanova V. M. i S. M. pronašli i oduzeli oko 88 grama kokaina, digitalnu vagicu za precizno merenje, 718.000 dinara i 16.290 evra, za koje se sumnja da potiču od prodaje narkotika, kao i tri mobilna telefona. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
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