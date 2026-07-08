Jedni hvale, drugi kude: Šta se krije iza potpuno različitih poruka koje o Srbiji stižu iz Evropskog parlamenta i Evropske komisije

Nova pre 1 sat
Jedni hvale, drugi kude: Šta se krije iza potpuno različitih poruka koje o Srbiji stižu iz Evropskog parlamenta i Evropske…

Potpuno različiti stavovi prethodnih dana stižu iz Evropskog parlamenta i Evropske komisije. Dok EP vrlo otvoreno apostrofira sve probleme koji postoje u Srbiji i koji pokazuju ozbiljno loše stanje po pitanju demokratije i vladavine prava, EK sve to stavlja po strani i prihvata “zamazivanje očiju” u vidu zakona koji su usvojeni u Skupštini, a kojima se setovi pravosudnih i izbornih zakona navodno usklađuju sa ODIHR preporukama. Sagovornici Nove objašnjavaju zašto postoji ozbiljan raskorak u stavovima

Poslednjih nedelja iz Evropske unije stižu potpuno različite poruke o Srbiji. Sa jedne strane nalazi se Evropski parlament, koji je kroz Rezoluciju o Srbiji juče usvojio niz oštrih ocena i amandmana. U tom dokumentu pominju se problemi sa vladavinom prava, medijskim slobodama, izbornim uslovima, ali i zabrinutost kada je reč o tvrdnjama vlasti o navodnoj “simulaciji zvučnog topa” tokom velikog protesta 15. marta prošle godine u Beogradu. Rezolucija Evropskog
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