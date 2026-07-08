Tramp šokirao saveznike na NATO samitu: "Hitler je pregazio Dansku za jedan dan, Grenland nismo smeli da vratimo" VIDEO

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je izazvao buru među saveznicima na NATO samitu u Ankari, pošto je, braneći ideju da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom, pomenuo nacističku okupaciju Danske tokom Drugog svetskog rata, prenosi Rojters.

Govoreći na sastanku sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, Tramp je rekao da je Grenland od ključnog značaja za američku i svetsku bezbednost i ocenio da Danska nije dovoljno vodila računa o toj teritoriji. . @POTUS: "Greenland is very important for the United States but it's not important for Denmark. In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than one day...they asked us to take care of Greenland...We shouldn't have given it back to them