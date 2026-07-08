Amerika ponovo aktivirala sankcije na iransku naftu

Politika pre 49 minuta
Amerika ponovo aktivirala sankcije na iransku naftu

„SAD su prekršile memorandum ukidanjem obustave sankcija na prodaju iranske nafte” –navodi Ministarstvo spoljnih poslova Irana

TEHERAN – Iransko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je potez američkog Ministarstva finansija koje je ukinulo privremenu obustavu sankcija na prodaju iranske nafte, navodeći da je tom odlukom prekršen Memorandum o razumevanju (MoU) za okončanje rata. Iransko ministarstvo je navelo da su Sjedinjene Američke Države odgovorne za posledice kršenja memoranduma, preneo je Rojters. U saopštenju se ističe da će Iran preduzeti sve mere koje smatra neophodnim da bi
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