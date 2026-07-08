Amerika ponovo aktivirala sankcije na iransku naftu

„SAD su prekršile memorandum ukidanjem obustave sankcija na prodaju iranske nafte” –navodi Ministarstvo spoljnih poslova Irana

TEHERAN – Iransko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je potez američkog Ministarstva finansija koje je ukinulo privremenu obustavu sankcija na prodaju iranske nafte, navodeći da je tom odlukom prekršen Memorandum o razumevanju (MoU) za okončanje rata. Iransko ministarstvo je navelo da su Sjedinjene Američke Države odgovorne za posledice kršenja memoranduma, preneo je Rojters. U saopštenju se ističe da će Iran preduzeti sve mere koje smatra neophodnim da bi