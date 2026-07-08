Azizi: SAD moraju da priznaju novi iranski režim u Ormuskom moreuzu

Politika pre 2 sata
Azizi: SAD moraju da priznaju novi iranski režim u Ormuskom moreuzu

Podvukao je da nema drugog puta

TEHERAN - Sjedinjene Američke Države moraju da propeznaju „novi iranski režim u Ormuskom moreuzu” nakon što je Iranska revolucionarna garda (IRGC) najavila napade na 85 američkih objekata u regionu, saopštio je danas predsednik Saveta za nacionalnu bezbednost iranskog parlamenta Ebrahim Azizi. „Nema drugog puta. Prepoznajte novi iranski režim u Ormuskom moreuzu”, napisao je on na svom nalogu na mreži Iks. IRGC prethodno je saopštio da je izveo raketnu i operaciju
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