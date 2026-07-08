Fudbalski savez Egipta podneo žalbu FIFA zbog suđenja protiv Argentine

Politika pre 31 minuta
Fudbalski savez Egipta podneo žalbu FIFA zbog suđenja protiv Argentine

Strelac poništenog gola Mostafa Ziko ocenio da je suđenje bilo „izuzetno nepravedno”

Fudbalski savez Egipta saopštio je danas da je podneo zvaničnu žalbu Fifa i zatražio da sudijska ekipa koja je delila pravdu na utakmici osmine finala Svetskog prvenstva protiv Argentina bude isključena sa turnira. Egipćani tvrde da su ozbiljne sudijske greške i „dvostruki aršini” direktno uticali na poraz od Argentine u Atlanti, prenosi Bi-Bi-Si. Najsporniji trenutak dogodio se pri vođstvu Egipta od 1:0, kada je posle intervencije VAR-a poništen gol Mostafe Zika
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