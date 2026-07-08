Amandmani na rezoluciju o Srbiji - o zvučnom topu, saradnji sa Komunističkom partijom Kine...

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Amandmani na rezoluciju o Srbiji - o zvučnom topu, saradnji sa Komunističkom partijom Kine...

Evropski parlament izražava žaljenje zbog kampanje da se učesnici protesta 15. marta 2025. u Beogradu lažno optuže da su simulirali upotrebu "zvučnog topa". Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Takođe osuđuje optužbe na račun evroposlanika da su širili lažne vesti o tom protestu i zabrinut je zbog saradnje vladajuće stranke u Srbiji sa Komunističkom partijom Kine. To se navodi u amandamanima na nacrt rezolucije o Srbiji o kojoj danas treba da glasa Evropski parlament, koje je podneo njen autor, izvestilac za Srbiju Tonino Picula u ime poslaničkog kluba Socijalista i demokrata, zajedno sa poslanikom Vladimirom Prebiličem u ime Zelenih. "Evropski parlament
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