Organizatori Vimbldona kaznili Đokovića

Radio 021 pre 1 sat  |  Tanjug
Organizatori Vimbldona kaznili Đokovića

Novak Đoković kažnjen je sa 5.600 funti zbog, kako se navodi, "glasne vulgarnosti" na meču osmine finala Vimbldona protiv Rusa Romana Safijulina. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

To su saopštili organizatori takmičenja. Đoković je pre tri dana u osmini finala Vimbldona pobedio Safijulina 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3. Organizatori Vimbldona su naveli da je srpski teniser novčano kažnjen zbog prekršaja na duelu sa Safijulinom, koji je zvanično kategorisan kao "glasna vulgarnost". Đoković će u petak u polufinalu Vimbldona igrati protiv Italijana Janika Sinera, pošto je u utorak u četvrtfinalu savladao Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima 7:6 (12:10),
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