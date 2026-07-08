Ponoš: Vučić neće žuriti sa raspisivanjem izbora posle vesti iz Strazbura i Brisela

Radio 021 pre 3 sata  |  021.rs
Ponoš: Vučić neće žuriti sa raspisivanjem izbora posle vesti iz Strazbura i Brisela

Predsednik Srbija centra, Zdravko Ponoš izjavio je da je većina poslanika Evropskog parlamenta prepoznala da ova vlast ne vodi Srbiju ka EU i da će Evropskoj komisiji biti teško da progura otvaranje klastera 3. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Dodao je to nije razlog za likovanje, već za prepoznavanje krivca, a to je aktuelna vlast. "Tako i Vučićeva današnja izjava o izborima služi da prekrije loše vesti iz Strazbura. To je izjava za danas, sutra će biti neka druga. Ali, sa ovim dešavanjima u EU, njima se više neće tako žuriti sa izborima, iako pokušavaju da premoste Zakon o REM, koji onemogućava da proglase nevažećim ostavke", rekao je Ponoš. Za njega je ovo pokušaj da se EU "upregne u marketing" kao
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