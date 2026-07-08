Jedanaestogodišnja devojčica povređena u sudaru automobila i bicikla

Rešetka pre 3 sata
Jedanaestogodišnja devojčica povređena u sudaru automobila i bicikla

Jedanaestogodišnja devojčica povređena je danas u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 11.15 časova na raskrsnici Bulevara Zorana Đinđića i Pasterove ulice u Nišu.

Kako je potvrđeno Tanjugu u Policijskoj upravi u Nišu, do nezgode je došlo kada su se sudarili automobil marke „tojota“ i bicikl kojim je upravljala devojčica. Povređena devojčica zbrinuta je i prevezena u bolnicu ekipom Hitne pomoći, dok su pripadnici policije izvršili uviđaj na mestu događaja. Za sada nisu saopšteni detalji o stepenu povreda koje je zadobila devojčica, niti okolnosti pod kojima je došlo do sudara.
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