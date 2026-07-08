Amerika večeras ponovo napala Iran; Teheran: Trampove pretnje priznanje neuspeha

Američka Centralna komanda saopštila je da vojska izvodi nove udare na Iran, nekoliko sati pošto je predsednik Tramp poručio da je primirje za njega "završeno", i da će i večeras napasti Iran, zbog napada na tankere u Ormuzu. Eksplozije su se čule u Siriku i Bandar Abasu, lukama na jugu Irana. Teheran gađao američke baze u Kuvajtu i Bahreinu i poručio da svaki prolaz kroz plovni put mora biti koordinisan sa iranskom vojskom. Milioni ljudi na ceremonijama u Nadžafu i Karbali zbog sahrane ajatolaha Hamneija.

22:32 Američka Centralna komanda: Novi napadi na Iran Američka vojska izvodi nove udare na Iran, saopštila je američka Centralna komanda, nekoliko sati nakon što je predsednik Tramp izjavio da je primirje sa Iranom za njega "završeno", zbog napada na tankere u Ormuskom moreuzu. Navedeno je da su udari imali za cilj da umanje sposobnost Irana da ugrožava slobodu plovidbe Ormuskim moreuzom. "Sjedinjene Države pozivaju Iran na odgovornost za nedavnu neopravdanu