Milanović: Dužnost mi je bila da na samitu NATO otvorim pitanje naoružavanja Srbije

RTS pre 4 sati
Milanović: Dužnost mi je bila da na samitu NATO otvorim pitanje naoružavanja Srbije

Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je u Ankari da je njegova dužnost bila da na NATO samitu otvori pitanje naoružavanja Srbije i naglasio da će Hrvatska nešto morati da preduzme tako što će se opremiti nečim sličnim.

O tome NATO mora nešto da zna i moja je dužnost da to ovde otvorim, rekao je Milanović novinarima nakon završetka samita. Čudna mu je, kako kaže, politika naoružavanja Srbije i pita "koja je procena pretnje" i kako će nabavljeno oružje biti iskorišćeno. Naveo je da Srbija ima i izraelske dalekometne rakete s dometom od nekoliko stotina kilometara, pri čemu su, podsetio je, Izraelci i strateški partneri Hrvatske zbog čega je, inače, on nedavno oštro kritikovao
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