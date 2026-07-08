Ormuski moreuz ponovo žarište – posle napada na tankere SAD izvele udare na Iran

Nastavljaju se incidenti u Ormuskom moreuzu – više tankera se suočilo sa napadima. Teheran poručuje – svaki prolaz kroz plovni put mora biti koordinisan sa iranskom vojskom. SAD odgovorile napadima na Iran.

05:52 Kuvajt obara iranske dronove, sirene i u Bahreinu Kuvajtska vojska saopštava da odgovara na napade raketama i dronovima, nakon što je Iran zapretio odmazdom zbog talasa američkih udara. Sirene za opasnost od vazdušnih udara oglasile su se i u Bahreinu. Opširnije Kraće Tri tankera su pogođena u Ormuskom moreuzu u utorak, uključujući i tanker za tečni prirodni gas koji je bio u opasnosti od eksplozije. Teheran ove događaje nije komentarisao, niti preuzeo