Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o 18 tačaka dnevnog reda

RTS pre 39 minuta
Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o 18 tačaka dnevnog reda

Nastavlja se vanredno skupštinsko zasedanje sa 18 tačaka dnevnog reda. Poslanici su juče najviše raspravljali o Predlogu zakona o roditeljima-negovateljima, kao i o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

Poslanici vladajuće koalicije i opozicije juče su najviše govorili o Predlogu zakona o roditeljima negovateljima, autentičnom tumačenju odredbe Zakona o elektronskim medijima, ali i o ODIHR preporukama koje su implementirane u zakonima koji su na dnevnom redu. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski rekla je da je puno truda uloženo u izradu Predloga zakona o roditeljima negovateljima i pozvala poslanike da glasaju
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