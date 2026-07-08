Poslanici Skupštine Srbije završili današnji rad, nastavak sutra u 10 časova

Završen je današnji rad Skupštine, raspravu o amandmanima na Predlog zakona o oružju i municiji nastaviće sutra u 10 časova. Poslanici su završili objedinjenu načelnu raspravu, a potom su prešli na raspravu po amandmanima o predloženim zakonima.

Poslanici vlasti i opozicije različito ocenjuju Predlog zakona o oružju i municiji Poslanici raspravljaju o amandmanima na Predlog zakona o oružju i municiji, za koji poslanici vlasti navode da se donosi u interesu bezbednosti građana, dok poslanici opozicije tvrde da zakon ne pogađa suštinu i navode da nisu problem oni koji oružje drže legalno, već oni koji imaju nelegalno oružje. Poslanici opozicije su tokom rasprave obrazlagali amandmane koje su predložili, pa