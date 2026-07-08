Sastali se Tramp i Zelenski u Ankari; Gasprom potvrdio – napadnut gasovod "Plavi tok", Rusija upozorila Tursku

Rat u Ukrajini – 1596. dan. Kompresorska stanica "Krasnodarska", koja je deo sistema za isporuku ruskog gasa Turskoj preko gasovoda "Plavi tok", napadnuta je dronovima, saopštila je kompanija "Gasprom". Moskva upozorava Ankaru da se Kijev sprema da napadne i "Turski tok". Ukrajinsko vazduhoplovstvo je izvestilo da je oboren ruski avion, ali nije navelo o kom je tipu reč.

Raste broj žrtava u napadu na Kijev Broj poginulih u napadu ruskog drona na Kijev porastao je na tri, dok je 10 osoba ranjeno, objavio je na Telegramu gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Prema rečima Klička, od 10 povređenih, osam osoba je hospitalizovano, prenosi Ukrinform. Ukrajinska služba za vanredne situacije je objavila na Fejsbuku da se na mestu napada ruskog drona u Desnjanskom okrugu Kijeva zapalila trospratna skladišna zgrada, a vatra se proširila i na