Sastali se Tramp i Zelenski u Ankari; Gasprom potvrdio – napadnut gasovod "Plavi tok", Rusija upozorila Tursku

RTS pre 1 sat
Sastali se Tramp i Zelenski u Ankari; Gasprom potvrdio – napadnut gasovod "Plavi tok", Rusija upozorila Tursku

Rat u Ukrajini – 1596. dan. Kompresorska stanica "Krasnodarska", koja je deo sistema za isporuku ruskog gasa Turskoj preko gasovoda "Plavi tok", napadnuta je dronovima, saopštila je kompanija "Gasprom". Moskva upozorava Ankaru da se Kijev sprema da napadne i "Turski tok". Ukrajinsko vazduhoplovstvo je izvestilo da je oboren ruski avion, ali nije navelo o kom je tipu reč.

Raste broj žrtava u napadu na Kijev Broj poginulih u napadu ruskog drona na Kijev porastao je na tri, dok je 10 osoba ranjeno, objavio je na Telegramu gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Prema rečima Klička, od 10 povređenih, osam osoba je hospitalizovano, prenosi Ukrinform. Ukrajinska služba za vanredne situacije je objavila na Fejsbuku da se na mestu napada ruskog drona u Desnjanskom okrugu Kijeva zapalila trospratna skladišna zgrada, a vatra se proširila i na
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA - Tramp nakon susreta sa Zelenskim: SAD spremne da zatvore vazdušni prostor iznad Ukrajine ako bude potrebno

UKRAJINSKA KRIZA - Tramp nakon susreta sa Zelenskim: SAD spremne da zatvore vazdušni prostor iznad Ukrajine ako bude potrebno

RTV pre 21 minuta
Nova taktika Trampa? Javno vikao na NATO lidere, a iza zatvorenih vrata potpuno promenio priču: "Bilo je neočekivano"

Nova taktika Trampa? Javno vikao na NATO lidere, a iza zatvorenih vrata potpuno promenio priču: "Bilo je neočekivano"

Blic pre 41 minuta
Hitno se oglasio Vitalij Kličko: Broj poginulih raste! Rusi izveli nemilosrdne napade na Kijev

Hitno se oglasio Vitalij Kličko: Broj poginulih raste! Rusi izveli nemilosrdne napade na Kijev

Kurir pre 1 sat
Samit odluke: Trampov pritisak na NATO, spor oko Grenlanda, kritike Španiji i poruke Moskvi

Samit odluke: Trampov pritisak na NATO, spor oko Grenlanda, kritike Španiji i poruke Moskvi

Mondo pre 2 sata
Samit odluke: Trampov pritisak na NATO, spor oko Grenlanda, kritike Španiji i poruke Moskvi

Samit odluke: Trampov pritisak na NATO, spor oko Grenlanda, kritike Španiji i poruke Moskvi

Kurir pre 1 sat
Tramp: Rusija i Ukrajina će postići dogovor o okončanju rata

Tramp: Rusija i Ukrajina će postići dogovor o okončanju rata

NIN pre 4 sati
"Znamo šta Putin planira - bolje mu je da to ne radi"

"Znamo šta Putin planira - bolje mu je da to ne radi"

B92 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOSamsungMoskvaUkrajinaGaspromErdoganFacebookVelika BritanijaRusijaNemačkaJutjubFejsbukVitalij KličkoKijevTurskaDonald TramppožarDolarFrancuskaHarkovVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Sud u Francuskoj najavio kada će odlučiti o žalbi Marin Le Pen

Sud u Francuskoj najavio kada će odlučiti o žalbi Marin Le Pen

Danas pre 26 minuta
„Rusija bi mogla ostati bez hleba“: Ruska novinarka o nestašici goriva i uticaju na cene

„Rusija bi mogla ostati bez hleba“: Ruska novinarka o nestašici goriva i uticaju na cene

Danas pre 1 sat
Tramp najavljuje nove napade na Iran za večeras pošto je rekao da je s prekidom vatre gotovo

Tramp najavljuje nove napade na Iran za večeras pošto je rekao da je s prekidom vatre gotovo

Danas pre 1 sat
Evropski parlament i Evropska komisija kao da ne govore o istoj državi: Dva pogleda na Srbiju

Evropski parlament i Evropska komisija kao da ne govore o istoj državi: Dva pogleda na Srbiju

N1 Info pre 6 minuta
Pajić (PSG) o rezoluciji Evropskog parlamenta: Protiv vlasti Srbije, a ne njenih građana

Pajić (PSG) o rezoluciji Evropskog parlamenta: Protiv vlasti Srbije, a ne njenih građana

Beta pre 6 minuta