Tramp: Za mene je primirje sa Iranom završeno, Teheran gađa američke baze u Kuvajtu i Bahreinu

RTS pre 3 minuta
Tramp: Za mene je primirje sa Iranom završeno, Teheran gađa američke baze u Kuvajtu i Bahreinu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je, što se njega tiče, primirje sa Iranom završeno. Teheran poručuje – svaki prolaz kroz plovni put mora biti koordinisan sa iranskom vojskom. SAD odgovorile napadima na Iran, dok Teheran šalje dronove i rakete na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu.

10:42 Tramp: Za mene, primirje sa Iranom je završeno, oni su kancer Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je, što se njega tiče, primirje sa Iranom završeno. Tramp se trenutno nalazi u Ankari na samitu NATO, gde su ga novinari pitali da li smatra da je američko primirje sa Iranom završeno. "To je veoma zanimljivo pitanje. Za mene, mislim da je gotovo. Ne želim više da se bavim njima. Razgovaraću sa našim pregovaračima, oni žele da
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