U Sremskoj Mitrovici uhapšeno dvoje osumnjičenih za trgovinu narkoticima

RTS pre 13 minuta
U Sremskoj Mitrovici uhapšeno dvoje osumnjičenih za trgovinu narkoticima

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom iz Sremske Mitrovice, uhapsili su V.M. (31) i S.M. (27) iz Inđije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je jutros iz MUP-a.

Policijski službenici su pretresom više stanova V.M. i S.M. pronašli i oduzeli oko 88 grama kokaina, digitalnu vagicu za precizno merenje, 718.000 dinara i 16.290 evra, za koje se sumnja da potiču od prodaje narkotika, kao i tri mobilna telefona. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
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