BLISKOISTOČNI SUKOB: Ormuski moreuz ponovo žarište - posle napada na tankere SAD izvele udare na Iran

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
BLISKOISTOČNI SUKOB: Ormuski moreuz ponovo žarište - posle napada na tankere SAD izvele udare na Iran

TEL AVIV - Nastavljaju se incidenti u Ormuskom moreuzu – više tankera se suočilo sa napadima. Teheran poručuje – svaki prolaz kroz plovni put mora biti koordinisan sa iranskom vojskom. SAD odgovorile napadima na Iran. Tramp izjavio: "Za mene, primirje sa Iranom je završeno, oni su kancer."

Tri tankera su pogođena u utorak, u Ormuskom moreuzu, uključujući i tanker za tečni prirodni gas koji je bio u opasnosti od eksplozije. Teheran ove događaje nije komentarisao, niti preuzeo odgovornost za napade. Centralna komanda Oružanih snaga SAD (CENTCOM) saopštila je da je započela seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je reč o odgovoru na, kako tvrdi, iranske napade na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuski moreuz, dok su iranski
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Bliski istok ponovo gori: Nakon udara Amerike na Iran, Izrael izveo napade na južni Liban

Bliski istok ponovo gori: Nakon udara Amerike na Iran, Izrael izveo napade na južni Liban

Sputnik pre 32 minuta
Tramp: Za mene je primirje sa Iranom završeno, Teheran gađa američke baze u Kuvajtu i Bahreinu

Tramp: Za mene je primirje sa Iranom završeno, Teheran gađa američke baze u Kuvajtu i Bahreinu

RTS pre 32 minuta
Kalas: Razmena vatre SAD i Irana komplikuje pregovore

Kalas: Razmena vatre SAD i Irana komplikuje pregovore

NIN pre 1 sat
uživo Iran gađao američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu, Tramp: Primirje je gotovo, oni su kancer

uživo Iran gađao američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu, Tramp: Primirje je gotovo, oni su kancer

NIN pre 1 sat
Uživo: Kriza na Bliskom istoku, Tramp: Memorandum o razumevanju sa Iranom "završen"

Uživo: Kriza na Bliskom istoku, Tramp: Memorandum o razumevanju sa Iranom "završen"

Euronews pre 1 sat
Milioni ljudi na ceremonijama u Iraku zbog sahrane ajatolaha Hamneja

Milioni ljudi na ceremonijama u Iraku zbog sahrane ajatolaha Hamneja

Sputnik pre 57 minuta
Kalas: Razmena vatre SAD i Irana komplikuje pregovore

Kalas: Razmena vatre SAD i Irana komplikuje pregovore

Politika pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranTeheranTel Aviv

Svet, najnovije vesti »

Tramp objavio završetak primirja sa Iranom

Tramp objavio završetak primirja sa Iranom

Insajder pre 27 minuta
Mirno drugo trčanje bikova na San Ferminu, jedan trkač lakše povređen

Mirno drugo trčanje bikova na San Ferminu, jedan trkač lakše povređen

RTV pre 2 minuta
Bliski istok ponovo gori: Nakon udara Amerike na Iran, Izrael izveo napade na južni Liban

Bliski istok ponovo gori: Nakon udara Amerike na Iran, Izrael izveo napade na južni Liban

Sputnik pre 32 minuta
Moskva upozorila Ankaru: Kijev cilja gasovode ka Turskoj

Moskva upozorila Ankaru: Kijev cilja gasovode ka Turskoj

Sputnik pre 27 minuta
Ceo svet komentariše ovaj susret i rukovanje: Posle Trampovih uvreda, Meloni i predsednik SAD prvi put oči u oči. Kamere…

Ceo svet komentariše ovaj susret i rukovanje: Posle Trampovih uvreda, Meloni i predsednik SAD prvi put oči u oči. Kamere zabeležile svaki detalj

Nova pre 22 minuta