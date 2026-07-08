BLISKOISTOČNI SUKOB: Ormuski moreuz ponovo žarište - posle napada na tankere SAD izvele udare na Iran

TEL AVIV - Nastavljaju se incidenti u Ormuskom moreuzu – više tankera se suočilo sa napadima. Teheran poručuje – svaki prolaz kroz plovni put mora biti koordinisan sa iranskom vojskom. SAD odgovorile napadima na Iran. Tramp izjavio: "Za mene, primirje sa Iranom je završeno, oni su kancer."

Tri tankera su pogođena u utorak, u Ormuskom moreuzu, uključujući i tanker za tečni prirodni gas koji je bio u opasnosti od eksplozije. Teheran ove događaje nije komentarisao, niti preuzeo odgovornost za napade. Centralna komanda Oružanih snaga SAD (CENTCOM) saopštila je da je započela seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je reč o odgovoru na, kako tvrdi, iranske napade na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuski moreuz, dok su iranski