Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli povećao se na 3.685

RTV pre 5 minuta  |  Tanjug
Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli povećao se na 3.685

KARAKAS - Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli povećao se na 3.685, saopštilo je danas Ministarstvo informisanja te zemlje.

Gotovo 18.000 ljudi ostalo je bez krova nad glavom nakon zemljotresa, saopštile su vlasti, preneo je Rojters. Predsednik parlamenta Venecuele Horhe Rodrigez saopštio je da je povređeno 16.740 ljudi, dok je 17.854 raseljeno i smešteno u privremene prihvatne centre. Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale dogodili su se 24. juna u razmaku od 39 sekundi i najteže su pogodili prestonicu Karakas i priobalno područje La Gvaira.
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