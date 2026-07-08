Evropski indeksi u padu, nafta Brent poskupela na više od 76$ nakon udara SAD na Iran

RTV pre 13 sati  |  Tanjug
Evropski indeksi u padu, nafta Brent poskupela na više od 76$ nakon udara SAD na Iran

NJUJORK/FRANKFURT/MOSKVA - Evropski berzanski indeksi su danas u padu, a nafta Brent je poskupela za tri odsto na više od 76 dolara po barelu nakon što su novi udari Sjedinjenih Američkih Država na Iran negativno uticali na tržišni sentiment.

Prema podacima sa tržišta u 9.30 časova, cena sirove nafte WTI porasla je za 2,94 odsto na 72,524 dolara za barel, a cena nafte Brent za 2,93 odsto na 76,334 dolara. Nemački DAX je pao za 1,13 odsto, francuski CAC 40 za 0,88 odsto, britanski FTSE 100 za 0,79 odsto, a moskovski MOEX za 0,16 odsto. "Udari su odgovor na iranske napade na tri komercijalna broda koja su prolazila kroz Ormuski moreuz. Iran je demonstrirao agresiju koja je neopravdana, opasna i
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Tramp obeležio kraj NATO samita u Ankari, reporter Euronews Srbija izveštava sa lica mesta

Tramp obeležio kraj NATO samita u Ankari, reporter Euronews Srbija izveštava sa lica mesta

Euronews pre 3 sata
Euronews Srbija u Ankari: Tramp "bombarduje" uvredama Iran, na tapetu i Španija i Danska

Euronews Srbija u Ankari: Tramp "bombarduje" uvredama Iran, na tapetu i Španija i Danska

Euronews pre 6 sati
Tramp: Upozoravam Iran - večeras ćemo žestoko napasti

Tramp: Upozoravam Iran - večeras ćemo žestoko napasti

Sputnik pre 7 sati
"Večeras ćemo žestoko napasti": Novo upozorenje Trampa Iranu

"Večeras ćemo žestoko napasti": Novo upozorenje Trampa Iranu

Večernje novosti pre 7 sati
Napadi Irana podigli cenu nafte iznad 74 dolara

Napadi Irana podigli cenu nafte iznad 74 dolara

Biznis i finansije pre 11 sati
Euronews Srbija u Ankari: Tramp nazvao Irance "šljamom" i prekinuo pregovore, NATO opravdao napade

Euronews Srbija u Ankari: Tramp nazvao Irance "šljamom" i prekinuo pregovore, NATO opravdao napade

Euronews pre 11 sati
Oglasio se Tramp nakon napada na Iran: Primirje gotovo, to su zli i bolesni ljudi, rak

Oglasio se Tramp nakon napada na Iran: Primirje gotovo, to su zli i bolesni ljudi, rak

Danas pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranCena nafteMoskvaNjujorkFrankfurtDolarnafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Bankari profitabilniji od svojih klijenata

Bankari profitabilniji od svojih klijenata

Danas pre 2 sata
Vučić: Paket mera pomoći građanima verovatno sredinom septembra

Vučić: Paket mera pomoći građanima verovatno sredinom septembra

Danas pre 2 sata
Kompanija Ekspo 2027 dodelila ugovor za upravljanje zakupima prostora kompaniji Novaston

Kompanija Ekspo 2027 dodelila ugovor za upravljanje zakupima prostora kompaniji Novaston

Danas pre 4 sati
Ratne tenzije između SAD i Irana podigle cenu nafte na najviši nivo u tri nedelje

Ratne tenzije između SAD i Irana podigle cenu nafte na najviši nivo u tri nedelje

Danas pre 4 sati
Ifimes: Ekonomski razvoj Srbije je važan faktor stabilnosti i napretka ZB

Ifimes: Ekonomski razvoj Srbije je važan faktor stabilnosti i napretka ZB

Euronews pre 5 minuta