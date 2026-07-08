Evropski indeksi u padu, nafta Brent poskupela na više od 76$ nakon udara SAD na Iran
RTV pre 13 sati | Tanjug
NJUJORK/FRANKFURT/MOSKVA - Evropski berzanski indeksi su danas u padu, a nafta Brent je poskupela za tri odsto na više od 76 dolara po barelu nakon što su novi udari Sjedinjenih Američkih Država na Iran negativno uticali na tržišni sentiment.
Prema podacima sa tržišta u 9.30 časova, cena sirove nafte WTI porasla je za 2,94 odsto na 72,524 dolara za barel, a cena nafte Brent za 2,93 odsto na 76,334 dolara. Nemački DAX je pao za 1,13 odsto, francuski CAC 40 za 0,88 odsto, britanski FTSE 100 za 0,79 odsto, a moskovski MOEX za 0,16 odsto. "Udari su odgovor na iranske napade na tri komercijalna broda koja su prolazila kroz Ormuski moreuz. Iran je demonstrirao agresiju koja je neopravdana, opasna i