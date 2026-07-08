Ministarstvo poljoprivrede: Ne palite strnjiku; Glamočić: Očuvanje zemljišta zajednička odgovornost

BEOGRAD - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je zbog najavljenog novog talasa visokih temperatura i povećanog rizika od izbijanja požara na otvorenom prostoru apelovalo na poljoprivrednike da ne pale strnjiku, žetvene ostatke, smeće i biljni otpad, a ministar Dragan Glamočić poručuje da je očuvanje plodnog zemljišta zajednička odgovornost svih koji se bave poljoprivredom.

"Poljoprivredno zemljište je naš najvažniji resurs i nemamo pravo da ga uništavamo. Paljenjem strnjike ne gubimo samo organsku materiju i plodnost zemljišta, već dovodimo u opasnost ljudske živote, imovinu i čitave useve. Pozivam sve poljoprivrednike da pokažu odgovornost i da zajedno okončamo ovu štetnu praksu. Svako ko primeti paljenje strnjike treba to odmah da prijavi nadležnim službama, jer samo zajedničkim delovanjem možemo sprečiti požare i sačuvati ljude,