Poslanici u Skupštini završili načelnu raspravu, počeli raspravu po amandmanima

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Poslanici u Skupštini završili načelnu raspravu, počeli raspravu po amandmanima

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije završili su nešto pre 14 časova objedinjenu načelnu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda, a potom su prešli na raspravu po amandmanima na Predlog zakona o oružju i municiji.

Na Predlog zakona o oružju i municiji narodni poslanici su podneli 176 amandmana. Na dnevnom redu sednice su i izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, izmene i dopune Krivičnog zakonika, kao i Predlog zakona o pravnom položaju međunarodnih sportskih saveza. Poslanici raspravljaju i o Predlogu zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i Predlogu zakona o dopunama Zakona o Ustavnom sudu. Poslanik Srpske napredne
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