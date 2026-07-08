Poslanici u Skupštini završili načelnu raspravu, počeli raspravu po amandmanima

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije završili su nešto pre 14 časova objedinjenu načelnu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda, a potom su prešli na raspravu po amandmanima na Predlog zakona o oružju i municiji.

Na Predlog zakona o oružju i municiji narodni poslanici su podneli 176 amandmana. Na dnevnom redu sednice su i izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, izmene i dopune Krivičnog zakonika, kao i Predlog zakona o pravnom položaju međunarodnih sportskih saveza. Poslanici raspravljaju i o Predlogu zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i Predlogu zakona o dopunama Zakona o Ustavnom sudu. Poslanik Srpske napredne