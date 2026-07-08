Poslanici završili rad, nastavak vanrednog zasedanja sutra u 10 časova

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije završili su nešto pre 14 časova objedinjenu načelnu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda, a potom su prešli na raspravu po amandmanima na Predlog zakona o oružju i municiji.

Poslanici Skupštine Srbije završili su u 18 časova rad, a raspravu o amandmanima na Predlog zakona o oružju i municiji nastaviće sutra u 10 časova. Poslanici su ranije danas završili objedinjenu načelnu raspravu o svim tačkama dnevnog reda. Ukupno je podneto više od 300 amandmana na 18 tačaka dnevnog reda, a samo na Predlog zakona o oružju i municiji podneto je 176 amandmana. Na dnevnom redu vanrednog zasedanja su i izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih