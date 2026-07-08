UKRAJINSKA KRIZA: Tramp nakon susreta sa Zelenskim: Rusija i Ukrajina će postići dogovor, taj dogovor se već dugo razrađuje

KIJEV, MOSKVA, ANKARA - Rat u Ukrajini – 1596. dan. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će Rusija i Ukrajina postići dogovor o okončanju rata, navodeći da se taj dogovor "već dugo razrađuje", da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski "veoma efikasan" i da "obavlja neverovatan posao", kao i da se nada da će uskoro doći do susreta Zelenskog i ruskog predsednika Vladimira Putina.

"Putin će se sastati sa Zelenskim i nečega će biti. Nečeg pozitivnog, nadam se da će se to uskoro desiti", rekao je Tramp novinarima na marginama samita NATO-a zajedno sa Zelenskim. Ocenio je i da su Zelenski i ruski predsednik Vladimir Putin "teški likovi", ali i istakao da obojica žele da okončaju rat, prenosi Gardijan. Govoreći o ukrajinskim udarima duboko na ruskoj teritoriji, Tramp je rekao da je reč o eskalaciji koja "može pomoći da se rat završi". Prema