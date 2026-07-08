UKRAJINSKA KRIZA: Tramp nakon susreta sa Zelenskim: Rusija i Ukrajina će postići dogovor, taj dogovor se već dugo razrađuje

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Tramp nakon susreta sa Zelenskim: Rusija i Ukrajina će postići dogovor, taj dogovor se već dugo razrađuje

KIJEV, MOSKVA, ANKARA - Rat u Ukrajini – 1596. dan. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će Rusija i Ukrajina postići dogovor o okončanju rata, navodeći da se taj dogovor "već dugo razrađuje", da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski "veoma efikasan" i da "obavlja neverovatan posao", kao i da se nada da će uskoro doći do susreta Zelenskog i ruskog predsednika Vladimira Putina.

"Putin će se sastati sa Zelenskim i nečega će biti. Nečeg pozitivnog, nadam se da će se to uskoro desiti", rekao je Tramp novinarima na marginama samita NATO-a zajedno sa Zelenskim. Ocenio je i da su Zelenski i ruski predsednik Vladimir Putin "teški likovi", ali i istakao da obojica žele da okončaju rat, prenosi Gardijan. Govoreći o ukrajinskim udarima duboko na ruskoj teritoriji, Tramp je rekao da je reč o eskalaciji koja "može pomoći da se rat završi". Prema
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Sastali se Tramp i Zelenski u Ankari; Gasprom potvrdio – napadnut gasovod "Plavi tok", Rusija upozorila Tursku

Sastali se Tramp i Zelenski u Ankari; Gasprom potvrdio – napadnut gasovod "Plavi tok", Rusija upozorila Tursku

RTS pre 5 minuta
Samit odluke: Trampov pritisak na NATO, spor oko Grenlanda, kritike Španiji i poruke Moskvi

Samit odluke: Trampov pritisak na NATO, spor oko Grenlanda, kritike Španiji i poruke Moskvi

Mondo pre 34 minuta
Samit odluke: Trampov pritisak na NATO, spor oko Grenlanda, kritike Španiji i poruke Moskvi

Samit odluke: Trampov pritisak na NATO, spor oko Grenlanda, kritike Španiji i poruke Moskvi

Kurir pre 25 minuta
Tramp: Rusija i Ukrajina će postići dogovor o okončanju rata

Tramp: Rusija i Ukrajina će postići dogovor o okončanju rata

NIN pre 2 sata
"Znamo šta Putin planira - bolje mu je da to ne radi"

"Znamo šta Putin planira - bolje mu je da to ne radi"

B92 pre 2 sata
Sprema se sastanak Mađara i Zelenskog

Sprema se sastanak Mađara i Zelenskog

B92 pre 2 sata
Merc: Rusija nema šanse da pobedi u ratu u Ukrajini, neće ostvariti svoje vojne ciljeve

Merc: Rusija nema šanse da pobedi u ratu u Ukrajini, neće ostvariti svoje vojne ciljeve

NIN pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNATOMoskvaUkrajinaRusijaGardijanKijevDonald TrampHarkovVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Putin: Teškoće sa gorivom privremene, ruski energetski sistem među najstabilnijima

Putin: Teškoće sa gorivom privremene, ruski energetski sistem među najstabilnijima

Insajder pre 29 minuta
Putin: Teškoće sa gorivom privremene, uvedena zabrana izvoza dizela iz Rusije

Putin: Teškoće sa gorivom privremene, uvedena zabrana izvoza dizela iz Rusije

RTV pre 30 minuta
Putin: Kijev neće uzdrmati energetiku Rusije

Putin: Kijev neće uzdrmati energetiku Rusije

Sputnik pre 35 minuta
Tramp najavljuje nove napade na Iran za večeras pošto je rekao da je s prekidom vatre gotovo

Tramp najavljuje nove napade na Iran za večeras pošto je rekao da je s prekidom vatre gotovo

N1 Info pre 9 minuta
NATO: Ostajemo čelično posvećeni zajedničkoj odbrani, Alijansa se modernizuje

NATO: Ostajemo čelično posvećeni zajedničkoj odbrani, Alijansa se modernizuje

N1 Info pre 39 minuta