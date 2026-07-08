UKRAJINSKA KRIZA: Tramp sa Zelenskim u Ankari; Moskva: Baltičke države se igraju vatrom

RTV pre 19 minuta  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Tramp sa Zelenskim u Ankari; Moskva: Baltičke države se igraju vatrom

KIJEV, MOSKVA, ANKARA - Rat u Ukrajini – 1596. dan. Predsednik Volodimir Zelenski je najavio da će s američkim liderom Donaldom Trampom razgovarati o hitnoj potrebi Ukrajine za dodatnim sistemima protivvazdušne odbrane radi zaštite od ruskih balističkih napada. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin upozorio je da se baltičke države "igraju vatrom" stavljajući svoje teritorije na raspolaganje za neprijateljske akcije protiv Rusije.

Mediji su preneli da se očekuje da će se predsednici Donald Tramp i Volodimir Zelenski sastati danas na marginama samita NATO-a, nakon višemesečnih ukrajinskih napada na ruski energetski sektor i intenzivnih ruskih udara na Ukrajinu, u kojima je, prema navodima vlasti, u julu u Kijevu poginulo 50 ljudi. Zelenski je ranije kazao da će sa Trampom razgovarati o hitnoj potrebi Ukrajine za dodatnim sistemima protivvazdušne odbrane radi zaštite od ruskih balističkih
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Tramp sa Zelenskim u Ankari; Moskva: Baltičke države se igraju vatrom

Tramp sa Zelenskim u Ankari; Moskva: Baltičke države se igraju vatrom

RTS pre 44 minuta
Zelenski pozvao NATO da pojača podršku ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani

Zelenski pozvao NATO da pojača podršku ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOMoskvaUkrajinaRusijaKijevDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Kako Putin misli da promeni tok rata?

Kako Putin misli da promeni tok rata?

Velike priče pre 24 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Tramp sa Zelenskim u Ankari; Moskva: Baltičke države se igraju vatrom

UKRAJINSKA KRIZA: Tramp sa Zelenskim u Ankari; Moskva: Baltičke države se igraju vatrom

RTV pre 19 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Ormuski moreuz ponovo žarište - posle napada na tankere SAD izvele udare na Iran

BLISKOISTOČNI SUKOB: Ormuski moreuz ponovo žarište - posle napada na tankere SAD izvele udare na Iran

RTV pre 19 minuta
Armada je krenula, povratka nema! Dignuti "nevidljivi" lovci, usledilo je poniženje veka za Putinove snage: Ukrajinci su…

Armada je krenula, povratka nema! Dignuti "nevidljivi" lovci, usledilo je poniženje veka za Putinove snage: Ukrajinci su odabrali novu metu (FOTO, VIDEO)

Blic pre 19 minuta
Ormuski moreuz ponovo žarište – posle napada na tankere SAD izvele udare na Iran

Ormuski moreuz ponovo žarište – posle napada na tankere SAD izvele udare na Iran

RTS pre 24 minuta