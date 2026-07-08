UKRAJINSKA KRIZA: Tramp sa Zelenskim u Ankari; Moskva: Baltičke države se igraju vatrom

KIJEV, MOSKVA, ANKARA - Rat u Ukrajini – 1596. dan. Predsednik Volodimir Zelenski je najavio da će s američkim liderom Donaldom Trampom razgovarati o hitnoj potrebi Ukrajine za dodatnim sistemima protivvazdušne odbrane radi zaštite od ruskih balističkih napada. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin upozorio je da se baltičke države "igraju vatrom" stavljajući svoje teritorije na raspolaganje za neprijateljske akcije protiv Rusije.

Mediji su preneli da se očekuje da će se predsednici Donald Tramp i Volodimir Zelenski sastati danas na marginama samita NATO-a, nakon višemesečnih ukrajinskih napada na ruski energetski sektor i intenzivnih ruskih udara na Ukrajinu, u kojima je, prema navodima vlasti, u julu u Kijevu poginulo 50 ljudi. Zelenski je ranije kazao da će sa Trampom razgovarati o hitnoj potrebi Ukrajine za dodatnim sistemima protivvazdušne odbrane radi zaštite od ruskih balističkih