Ministarstvo poljoprivrede apelovalo na proizvođače da ne pale strnjiku i biljni otpad

Šabačke novosti pre 6 sati
Ministarstvo poljoprivrede apelovalo na proizvođače da ne pale strnjiku i biljni otpad

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede apelovalo je danas na poljoprivredne proizvođače da ne pale strnjiku, žetvene ostatke, smeće i biljni otpad, podsetivši da ta praksa predstavlja ozbiljnu opasnost po ljudske živote, imovinu, poljoprivredno zemljište i životnu sredinu, a istovremeno je i zakonom zabranjena.

U uslovima visokih temperatura, suše i pojačanog rizika od požara, čak i najmanji plamen može dovesti do požara velikih razmera. Vatra se sa njiva veoma brzo širi na okolne useve, voćnjake, šume, stambene i privredne objekte, ostavljajući za sobom nesagledive posledice, navedeno je u saopštenju Ministarstva. Osim neposredne opasnosti od požara, dodaje se da paljenje strnjike nanosi trajnu štetu poljoprivrednom zemljištu o uništavaju se organska materija, humus i
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