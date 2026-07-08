Amerika silovito udarila na Iran, stigla žestoka osveta

SEEbiz pre 5 sati
Amerika silovito udarila na Iran, stigla žestoka osveta

TEHERAN - Amerika je je sinoć izvela silovite udare na Iran nakon napada na više tankera u Hormuzu.

Iran tvrdi da je jutros odgovorio udarima na američke vojne mete u regiji. Što su napali Amerika i Iran? Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) izjavio je da je izveo zajedničku operaciju raketama i dronovima protiv ključnih američkih vojnih lokacija pete američke flote u Bahreinu i zračne baze Ali Al Salem u Kuvajtu, te oborio američki dron MQ9 u pokušaju ometanja američke operacije. Američke su snage ciljale sustave protuzračne obrane, protubrodske rakete i
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