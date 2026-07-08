'Ogromno jedinstvo' NATO-a i ostale poruke sa samita u Turskoj

Slobodna Evropa pre 31 minuta
'Ogromno jedinstvo' NATO-a i ostale poruke sa samita u Turskoj

Može se reći da je poslednji dan samita NATO-a u Ankari 8. jula počeo napeto.

Tokom noći Sjedinjene Američke Države ponovo su pokrenule napade na Iran nakon nesigurnog prekida vatre. Ceo sukob je uzdrmao vojni savez, dok je predsednik SAD Donald Tramp kritikovao evropske saveznike zbog toga što nisu pomogli te dovodio u pitanje njihovu "lojalnost". Tokom zajedničkog obraćanja za medije sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom (Rutte) 8. jula, on je ponovo kritikovao evropske zemlje zbog toga što su odlagale ili sprečavale korišćenje
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