Cene nafte skočile posle Trampove izjave o kraju prekida vatre sa Iranom

Serbian News Media pre 5 sati
Cene nafte skočile posle Trampove izjave o kraju prekida vatre sa Iranom

Cena sirove nafte marke Brent iz Severnog mora, za isporuku u septembru, skočila je za 6,45 odsto na 78,94 dolara po barelu.

Njen američki ekvivalent, West Texas Intermediate, za isporuku u avgustu, porastao je za 6,49 odsto na 75,01 dolar po barelu. Tramp je izjavio ranije danas u Ankari da je memorandum o razumevanju potpisan sa Iranom završen, ali je dodao da će dozvoliti nastavak pregovora. „Za mene, mislim da je gotovo“, rekao je Tramp na marginama samita NATO u Ankari gde su ga novinari pitali o statusu prekida vatre. Tramp je rekao da je „gubljenje vremena pregovarati sa Irancima
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