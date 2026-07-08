SAD ponovo bombardovao Iran, Teheran uzvratio napadima na američke baze u Zalivu

Sjedinjene Američke Države ( SAD) pogodile su više od 80 meta u Iranu, kao odgovor na iranske napade na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu, što je izazvalo jutrošnje napade Teherana na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu, prenela je američka agencija AP.

Vašington je takođe ponovo uveo ekonomske sankcije na iransku naftu. Obe strane se međusobno optužuju za kršenje memoranduma o razumevanju, potpisanog 17. juna, kako bi se okončao rat koji je počeo 28. februara američko-izraelskim napadom na Islamsku Republiku. Taj dogovor je uključivao ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, kroz koji obično prolazi 20 odsto svetske sirove nafte i tečnog prirodnog gasa, a čije je zatvaranje je destabilizovalo globalnu ekonomiju i