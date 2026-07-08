SAD ponovo bombardovao Iran, Teheran uzvratio napadima na američke baze u Zalivu

Serbian News Media pre 8 sati
SAD ponovo bombardovao Iran, Teheran uzvratio napadima na američke baze u Zalivu

Sjedinjene Američke Države ( SAD) pogodile su više od 80 meta u Iranu, kao odgovor na iranske napade na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu, što je izazvalo jutrošnje napade Teherana na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu, prenela je američka agencija AP.

Vašington je takođe ponovo uveo ekonomske sankcije na iransku naftu. Obe strane se međusobno optužuju za kršenje memoranduma o razumevanju, potpisanog 17. juna, kako bi se okončao rat koji je počeo 28. februara američko-izraelskim napadom na Islamsku Republiku. Taj dogovor je uključivao ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, kroz koji obično prolazi 20 odsto svetske sirove nafte i tečnog prirodnog gasa, a čije je zatvaranje je destabilizovalo globalnu ekonomiju i
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Euronews Srbija u Ankari: Tramp "bombarduje" uvredama Iran, na tapetu i Španija i Danska

Euronews Srbija u Ankari: Tramp "bombarduje" uvredama Iran, na tapetu i Španija i Danska

Euronews pre 2 sata
Tramp: Upozoravam Iran - večeras ćemo žestoko napasti

Tramp: Upozoravam Iran - večeras ćemo žestoko napasti

Sputnik pre 3 sata
"Večeras ćemo žestoko napasti": Novo upozorenje Trampa Iranu

"Večeras ćemo žestoko napasti": Novo upozorenje Trampa Iranu

Večernje novosti pre 2 sata
Napadi Irana podigli cenu nafte iznad 74 dolara

Napadi Irana podigli cenu nafte iznad 74 dolara

Biznis i finansije pre 6 sati
Euronews Srbija u Ankari: Tramp nazvao Irance "šljamom" i prekinuo pregovore, NATO opravdao napade

Euronews Srbija u Ankari: Tramp nazvao Irance "šljamom" i prekinuo pregovore, NATO opravdao napade

Euronews pre 7 sati
Oglasio se Tramp nakon napada na Iran: Primirje gotovo, to su zli i bolesni ljudi, rak

Oglasio se Tramp nakon napada na Iran: Primirje gotovo, to su zli i bolesni ljudi, rak

Danas pre 8 sati
Evropski indeksi u padu, nafta Brent poskupela na više od 76$ nakon udara SAD na Iran

Evropski indeksi u padu, nafta Brent poskupela na više od 76$ nakon udara SAD na Iran

RTV pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranVašingtonTeheranKuvajtnaftasad

Ekonomija, najnovije vesti »

Ratne tenzije između SAD i Irana podigle cenu nafte na najviši nivo u tri nedelje

Ratne tenzije između SAD i Irana podigle cenu nafte na najviši nivo u tri nedelje

Danas pre 20 minuta
MUP apelovao na građane da ne pale travu i nisko rastinje

MUP apelovao na građane da ne pale travu i nisko rastinje

Insajder pre 15 minuta
Kompanija EXPO dodelila ugovor za upravljanje zakupom prostora na lokaciji u Surčinu

Kompanija EXPO dodelila ugovor za upravljanje zakupom prostora na lokaciji u Surčinu

Forbes pre 20 minuta
Već najavljen prinudni otkup akcija Energoprojekta: Zakazana Skupština akcionara

Već najavljen prinudni otkup akcija Energoprojekta: Zakazana Skupština akcionara

N1 Info pre 30 minuta
Najavljen prinudni otkup akcija Energoprojekta: Zakazana Skupština akcionara

Najavljen prinudni otkup akcija Energoprojekta: Zakazana Skupština akcionara

Nova pre 10 minuta