Osam zemalja članica EU se protivi da Srbija otvori Klaster 3, među njima Hrvatska i Bugarska

Ambasadori EU danas su raspravljali o non-pejperu Evropske komisije u kojem se preporučuje otvaranje Klastera 3 u pregovorima sa Srbijom, a tokom rasprave je osam zemalja bilo protiv otvaranja tog klastera.

Protiv su bile tri baltičke zemlje, kao i Belgija, Holandija, Švedska, Bugarska i Hrvatska koje su kao glavne razloge navele nedostatak vladavine prava i neusklađivanje sa spoljnom politikom EU, odnosno neuvođenje sankcija Rusiji, saznaje Tanjug. Još tri zemlje izjasnile su se da nisu ubeđene da bi trebalo otvoriti Klaster i to Luksemburg, Letonija i Danska. Evropska komisija dala je preporuku Savetu EU da bi u julu trebalo da se otvori Klaster 3 u pregovorima sa